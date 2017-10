YPO - Ελένη Βιτάλη

Νέο κομμάτι από τον Υποχθόνιο με τίτλο Ελένη Βιτάλη. Ο Ύπο προφανώς επηρεασμένος από το τραγούδι της Ελένης Βιτάλης - Δρόμοι που αγάπησα, που sample αυτού χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή, μας μιλάει για όλες τις δυσκολίες που συνάντησε στην πορεία του έως σήμερα που "τα παιδιά τους μ' έχουνε αφίσα μες στον τοίχο".

Στο video clip συμμετέχει και ο θαυματοποιός-μάγος Van Dane.

YPO - Ελένη Βιτάλη

Produced by Skive

Mixed & Mastered by Skive @RoughNote Studios

Music video directed, filmed and edited by Fotis Georgiadis.

Photography by Al's Photography.