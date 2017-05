Δημήτρης Μεντζέλος & Donald D - Παρουσίαση νέας συνεργασίας

Dimitris Mentzelos a.k.a. Delta Mee από την Αθήνα και Donald D από το Bronx, μαζί σε rap metal κομμάτι από τους Prejudice Reborn.

Ο Δημήτρης Μεντζέλος a.k.a. Delta Mee MC από τα Ημισκούμπρια και της rock μπάντας Dimitris Mentzelos & Prejudice Reborn συναντά τον παγκόσμιας κλάσης θρυλικό MC Donald D από το Bronx και μέλος της ομάδας The Rhyme Syndicate του Ice-T, σε ένα κομμάτι με Rap και Rock επιρροές. Η μοναδική αυτή συνεργασία βγάζει το ελληνικό hip hop εκτός συνόρων με κοινή γλώσσα την μουσική. Το κομμάτι τιτλοφορείται «Scream your lungs out», την μουσική έχουν γράψει οι Prejudice Reborn , η μέταλ μπάντα που συνεργάζεται επιτυχημένα ο Δημήτρης Μεντζέλος τα τελευταία χρόνια και συμμετέχει στα scratch ο παραγωγός, DJ και Turntablist, Funkonami. To project αυτό πραγματοποιείται με την βοήθεια και τη στήριξη της Hoodgroove Management.

Οι καλλιτέχνες θα βρεθούν στην Αθήνα για μια live παρουσίαση του κομματιού και όχι μόνο. Η εκδήλωση θα γίνει στην μουσική σκηνή «Αρχιτεκτονική» (Ελασιδών 6, Γκάζι ,Αθήνα Τηλ. 21 0901 4428) στις 27 Μαΐου 2017 και ώρα 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ: 5€

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1678430412462233/

Ο Δημήτρης Μεντζέλος θεωρείται από τους πρωτεργάτες του ελληνικού hip hop. MC, στιχουργός και performer κατά την 20ετή πορεία του με τα Ημισκούμπρια με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους στην Ελλάδα, εκατοντάδες ζωντανές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό και πολλές σόλο δουλειές και συνεργασίες.

Ο Donald D είναι ένας παγκόσμιας κλάσης και βεληνεκούς καλλιτέχνης. Ξεκίνησε σαν b-boy στους δρόμους της γενέτειρας του Hip Hop το Bronx. Συνεργάστηκε με γνωστά ονόματα του hip hop όπως οι DJ Afrika Islam, DJ Jazzy Jay, Eric B. & Rakim , Kool Moe Dee, KRS-One & Biz Markie και φυσικά ως μέλος του Rhyme Syndicate όπου έγραφε, ράπαρε και έκανε παραγωγές σε μεγάλο κομμάτι από τις δουλειές και τα albums του Ice T.

Οι Prejudice Reborn είναι ένα συγκρότημα από την Αθήνα που κινείται στα πλαίσια του αμερικάνικου ήχου με heavy metal επιρροές. Έχουν δύο επίσημες δουλειές και πολλές συναυλίες στο ενεργητικό τους. Είναι γνωστοί επίσης για τα εξαιρετικά live tribute στους Metallica. Από το 2013 συνεργάζονται με τον Δημήτρη Μεντζέλο και έχουν κυκλοφορήσει μαζί το cd “Rock,Rap,Heavy” ως Dimitris Mentzelos & Prejudice Reborn.