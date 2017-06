BATTLE OF THE YEAR BALKANS & BOUNCE 2017 (ανταπόκριση)

Για 15 συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Battle of The Year Balkans & Bounce 2017 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του φετινού φεστιβάλ ήταν τα side events. Από Παρασκευή μέχρι Κυριακή οι κριτές των διαγωνισμών παρέδιδαν Street Dance σεμινάρια σε αρχάριους και προχωρημένους μεταδίδοντας τους μυστικά τις πολύχρονης εμπειρίας τους. Την Παρασκευή το βράδυ έκλεισαν τα side events με το All Style battle 1 vs 1 στο Eightball Club όπου πάνω από 60 διεκδίκησαν τον τίτλο με τελικό νικητή τον B.Boy Caspa από την Κύπρο.

Σάββατο 06 Μαΐου και όλα είναι έτοιμα για τη μάχη της χρονιάς. Στους ατσάλινους τροχούς ο dj Amaseme, dj RawKuts, dj Kid Stretch και ο Γερμανός Just A Kid. Ομάδες και κόσμος είναι συγκεντρωμένοι από πολύ νωρίς στο χώρο. Συνολικά 8 ομάδες από Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Αθήνα παρουσιάζουν τις 6λεπτες χορογραφίες τους ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στους ημιτελικούς. Οι κριτές τις βραδιάς Swift Rock (Γερμανία), Lamine (Γαλλία), Airdit (Γερμανία) είχαν πολύ δύσκολο έργο λόγο του υψηλού επιπέδου των περισσότερων ομάδων.

Για Τρίτη φορά πραγματοποιήθηκε και η κατηγορία για ομάδες μέχρι 15 ετών με συνολικά 10 ομάδες. Τον τίτλο κατέκτησαν οι The Next Crew από Βουλγαρία οι οποίοι θα ταξιδέψουν στο παγκόσμιο στην Γερμανία.

Τα αποτελέσματα των ημιτελικών είναι τα εξής:

1 SEMI FINAL

CREW OF THE DAY (GREECE) VS ROYAL BEASTS (BULGARIA)

2 SEMI FINAL

BLACK OUT (GREECE) VS JUNGLERS (GREECE)

Crew Of The Day (Athens) VS Black Out (Thessaloniki) - B.O.T.Y Balkans 2017 Final Battle

Στο μεγάλο τελικό προκρίθηκαν η Crew Of The Day από Αθήνα εναντίον Black out από Θεσσαλονίκη. Όλοι περίμεναν αγωνιωδώς τα αποτελέσματα των κριτών αφού και οι 2 ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για την κατάκτηση του τίτλου. Οι Black Out από Θεσσαλονίκη θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και την περιοχή των Βαλκανίων στο παγκόσμιο Battle Of The year 2017 στης 21 Οκτωβρίου στο Essen της Γερμανίας, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τη διοργάνωση του BOTY BALKANS Headoffice, ενώ παράλληλα κατέκτησαν τον τιμητικό τίτλο Best Show. Στο 1 vs 1 του Boty Balkans 2017 ο τελικός ήταν ανάμεσα στον Mighty Jim από Θεσσαλονίκη εναντίον Onel από Αθήνα, με τον Onel να κατακτά το πολυπόθητο εισιτήριο που τον οδηγεί στην Γερμανία αλλά παράλληλα και στο Redbull BC One Last Chance Cypher. Από πλευράς γυναικών, το B.Girl battle κέρδισε η B.Girl Sidi από Κρήτη.

Την Κυριακή 07 Μαΐου διοργανώθηκε ο διαγωνισμός Bounce Streetdance Contest 2017 για την ανάδειξη της καλύτερης streetdance χορογραφίας. Σε διαγωνιστικό επίπεδο, ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και το επίπεδο υψηλό. Καλύτερη χορογραφία αναδείχθηκε των I.F.R.G. από Θεσσαλονίκη και ακολουθούν στην δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα οι Real Crew από Λάρισα και Last Shot Crew από Αλβανία. Οι Street Warriorz από Δράμα νίκησαν το Street Fighters Battle και θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία. Στη μεσαία κατηγορία καλύτερη χορογραφία αναδείχθηκε των Fivaz από Θεσσαλονίκη και ακολουθούν στην δεύτερη θέση οι Lil Monsters και τρίτη θέση οι Hooligang (Θεσσαλονίκη). Στην κατηγορία junior ηλικίας από 7-12 χρονών την πρώτη θέση κατέκτησαν οι Real Crew Next Generation (Λάρισα) ενώ την δεύτερη και τρίτη θέση κατέκτησαν αντίστοιχα η Youngsters και Ne-Re από Λάρισα.

I.F.R.G. (Thessaloniki) Show - Bounce 2017 Adults 1st Place

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και θεατές που υποστήριξαν για 14η συνεχή χρόνια το θεσμό του Battle Of The Year Balkans & Bounce.

Keep prepared for The Battle.....!!!!!!!!!!!!!!!

