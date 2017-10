Battle Of The Year 2017

Ο Χρήστος Ντέντης, με το χορευτικό ψευδώνυμο B.Βoy ONEL κατάφερε την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, να κατακτήσει στην ατομική κατηγορία το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Breaking "Battle Of The Year", στο Essen της Γερμανίας. Πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει ιστορικά να κατακτήσει ένα παγκόσμιο τίτλο σε ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια πρωταθλήματα με συμμετέχοντες από Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Ισραήλ, Ολλανδία, Ρωσία, Βραζιλία, Αυστραλία και Γερμανία.

Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος, και στον τελικό ενάντια στον Ιταλό χορευτή B.Boy Mowgly κατάφερε να κερδίσει με 2 – 1 ψήφους και να κατακτήσει την πρώτη θέση. Επόμενος μεγάλος στόχος είναι το Undisputed World Bboy Series, τον Ιανουάριο του 2017, στο San Diego της Αμερικής!

Mowgly vs Onel | 1vs1 Final | BotY Int. 2017

Bboy Onel (Greece) Battle Of The Year Champion 2017

