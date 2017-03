Basement Sounds Part V

Πέντε χρόνια μετά το 4o μέρος του "Basement Sounds", ο Εmpne κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο 5ο μέρος με την συμμετοχή αμέτρητων καλλιτεχνών από κάθε γωνιά του κόσμου όπως και σε κάθε προηγούμενο project με κάποια πασίγνωστα ονόματα όπως οι θρυλικοί Cella Dwellas, o Si Phili από το ιστορικό αγγλικό σχήμα Phi-Life Cypher, o βετεράνος από την Βοστόνη Εdo G, ο Βig Twins από τους Infamous Mobb, o Ευθύμης από τους Τerror X Crew και άλλοι πολλοί από κάθε γενιά και είδος αλλά πάντα πάνω στον Underground ήχο του Empne.

Το άλμπουμ αποτελείται από 28 κομμάτια και πάνω στα beats του Empne θα ακούσουμε πολλές φωνές και γλώσσες...

Ευθύμης (ΤΧC/A.E.),Si Phili (Phi-Life Cypher/Philindotz,UK),Phobia (Spain),Cella Dwellas (USA), Edo G (USA), Verbal Kent (Ugly Heroes, USA), XL of Kreators (USA), 12ος Πίθηκος, Bullet Brak (USA), Shallow Pockets & Jnyce (Psych Ward, USA), Καταχανάς, Θύτης, Big Twins (Infamous Mobb, USA), Raem, Corto Maltez (Da Shogunz, NL), Taiyamo Denku & Urban Legend (Cyphaden Music, USA), ΜC Stern (UK), Mazzi (S.O.U.L. Purpose, USA), Ογδόντα4, Granjero (CO), Comet (Madmen/Screwball, USA), 7th Sine (USA), Ζουμπάς, Αndmann & Mee (DE), John Wu (CY), Bitman (Word of mouth), Στιχοπαθής, Remix (UNR, FR-GR), Cumblood (Butchers Harem, AU), Madwlad (Beatceps Connection, DE), La Guigne (FR), Stereo Mike, Ταραξίας, Power of Thought (SA), Μiggs Son (USA), D-Blo (NL), Ill Shadow, Gravity Pondz(AU), Μr. Emor, Constantine the G, Παι-Φάν & Usual Suspectz (USA).

Όλες οι μουσικές παραγωγές γίνανε από τον Εmpne.

H μίξη έγινε στα περισσότερα κομμάτια από τον Empne στις Πυραμίδες

αλλά σε κάποια κομμάτια την μίξη ανέλαβε ο Beto (Knkuc), ενώ στο κομμάτι του 12ου Πίθηκου "Λογογροθιές" τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο Krase στα Dope Beat Studios.

Κιθάρα στο κομμάτι του Θύτη "Ωραία μέρα για κηδεία" παίζει ο Γιώργος Αγγελόπουλος ενώ στο κομμάτι "When ya real" με τους Edo G, Taiyamo Denku, XL of Kreators & Empne έπαιξε κιθάρα ο Στέλιος Τράγος. Στο "Τσέκαρε τη μέρα σου" του Stereo Mike η ηχογράφηση και η μίξη έγινε στο XRS audio studios στο Λονδίνο από τον Stereo Mike ο οποίος έπαιξε και το ηλεκτρονικό μπάσο. Τα scratches στο album έχουν αναλάβει οι: D Cypha, Sparky T, Dj Xquze και o Scumbag VV. Το εκπληκτικό artwork είναι δουλειά του Νikhttas Pa.Nik, ενώ στο mastering όλου του album ανέλαβε ο Seek of Psyrobots.

Ακούστε ολόκληρο το album στο ΚΝΚUCTV κανάλι στο Youtube

Κατεβάστε δωρεάν ολόκληρο το album:

http://www.mediafire.com/file/twaeqq8giqogeum/BASEMENT+SOUNDS+PART+5.zip