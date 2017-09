Rick Ross - Santorini Greece

Ο Rick Ross τον Μάρτιο που μας πέρασε, κυκλοφόρησε το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο Rather You Than Me. Το οποίο αποτελείται απο 14 κομμάτια με αρκετές συνεργασίες όπως : Nas, Young Thug, Future, Jeezy, Gucci Mane κ.α.

Στο Νο 2 του δίσκου είναι το κομμάτι Santorini Greece, σε μουσική του Bink. Θέλοντας λοιπόν να δώσουν ζωή στον τίτλο, γύρισαν το video clip στον ομόνυμο δημοφιλές προορισμό διακοπών, το νησί των Κυκλάδων, με την υπέροχη θέα και τον Ελληνικό πολιτισμό. Το κλιπ είναι σε σκηνοθεσία του Ryan Snyder που επέλεξε αργά κινούμενο βίντεο, από το οποίο φυσικά δεν έλειψαν οι λίγες στιγμές πολυτέλειας και οι όμορφες γυναίκες.

Αυτή την περίοδο ο Rick Rοss δουλεύει την συνέχεια του πρώτου του άλμπουμ Port Of Miami, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από έντεκα χρόνια. Έτσι το άλμπουμ με τίτλο Port of Miami 2: Born to Kill είναι στο δρόμο, απλά δεν ξέρουμε πότε θα βγει.