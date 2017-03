Λόγος Απειλή - Σε Πειρατικούς Σταθμούς

Δύο χρόνια μετά την “Αμνησία”, ο Λόγος Απειλή επιστρέφει για να επιβάλει νέους κανόνες και δεδομένα στο ελληνικό hip hop με έναν προσωπικό δίσκο - απόδειξη, πως το battle rap είναι τέχνη.

Σε Πειρατικούς Σταθμούς με περίτεχνα wordplays και αιχμηρά punch lines να αποτελούν τα βασικά συστατικά, δοσμένα με old school και ταυτόχρονα fresh αισθητική, ο Spo ξεδιπλώνει τα skills και τις αλήθειες του, εκπροσωπώντας τον “κύκλο” του, το I Am Hip Hop, τους Keepers of the Hustle, τους Ladose και τους Απέχεις και τιμώντας τους αμέτρητους καλλιτέχνες - Έλληνες και διεθνείς - που έχουν μοιραστεί το ίδιο stage.

Το άλμπουμ αποτελείται από 16 κομμάτια. Έχει συνεργασίες με τους: Θήτα Ρο, Xplicit, ΔΠΘ, Sadomas, Μικρός Κλέφτης και 12ος Πίθηκος.

Όλες οι μουσικές παραγωγές είναι από τον ίδιο τον Λόγο Απειλή και σε 2 κομμάτια συνέβαλλαν οι DJ X-Lib και Μικρός Κλέφτης.

Επίσης μέσα στις παραγωγές υπάρχουν φυσικά όργανα όπως πλήκτρα και κιθάρα.

Τα scratches είναι από τους: DJ Amok, DJ Waif και Propo '88.

Tracklist:

Διαφέρουμε Ηλεκτροσόκ Προπαραλήγουσα Feat. Θήτα Ρο (Taburo Bota) Σαβάνα Δουλοπάροικοι Feat. Xplicit Για τον κύκλο μου Boom Bap Πέφτω feat. ΔΠΘ Βαλεριάνα Ικανότητες Σκαλόνικα Feat. Sadomas Δεν περιμένω πολλά Συγγνώμη Feat. Μικρός Κλέφτης Χαμένη μάχη Stress Feat. 12ος Πίθηκος Τίποτα τυχαίο

Youtube Playlist:

Λόγος Απειλή - Τίποτα Τυχαίο official video clip