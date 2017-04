Hip-Hop International Greece

Με μεγάλη επιτυχία και πολλές ανατροπές, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός Hip-Hop International Greece για 8η συνεχόμενη χρονιά. Φέτος για πρώτη φορά η νικητήρια ομάδα δεν είναι ούτε από την Θεσσαλονίκη (6 φορές), ούτε από την Αθήνα (1 φορά), αλλά είναι από την Λάρισα.

Congratulation to the winners:

Real Crew (1st place Adult),

REAL CREW (LARISA) - 1ST PLACE ADULTS HHI GREECE 2017

https://www.youtube.com/watch?v=CXkTD9yzkKk

Outlawz (2nd place Adult),

Motherfunkerz (3rd place adult),

HOOLIGANG (THESSALONIKI) - 1ST PLACE VARSITY HHI GREECE 2017

https://www.youtube.com/watch?v=wE_qWXl5arQ

Hooligang (1st place Varsity),

Nemesis (2nd place Varsity),

Real Crew Junior (3rd place Varsity),

CIVIL LIES (THESSALONIKI) - 1ST PLACE MEGA CREW HHI GREECE 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Yjt2EcmfhLg

Civil Lies (1st Place Mega Crew),

Knights Of The Square Table (2nd Place Mega Crew),

Academy of Kids (3rd place Mega Crew),

Real Crew Next Generation (1st place Junior),

Backstage Junior (2nd place Junior),

Ne-Re (3rd place Junior)

Δείτε όλα τα show εδώ:

https://www.youtube.com/user/greecebookings1/videos

Περισσότερες φωτογραφίες εδώ

Περισσότερες πληροφορίες στο

