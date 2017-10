Common ο πρώτος Rapper που κέρδισε Oscar, Emmy και Grammy

Common είναι ο πρώτος Rapper που κέρδισε Oscar, Emmy και Grammy. Οι ιστορικές βραβεύσεις του 45χρονου rapper ξεκίνησαν όταν κέρδισε ένα Grammy το 2002, για τη συνεργασία του με την Erykah Badu, στο κομμάτι "Love of My Life".

Erykah Badu - Love Of My Life (An Ode To Hip Hop) ft. Common

Στη συνέχεια ο Common "έτρεξε" στα χωράφια των Oscar, ώσπου σφράγισε ένα τρόπαιο για το κομμάτι "Glory" με τον John Legend το 2015.

Common, John Legend - Glory

I met a new woman today and she sat on my lap. I think she's a keeper. #emmys #lettertothefree #the13th #netflix

Η τελευταία του νίκη ήταν τον περασμένο μήνα στο Emmys για το κομμάτι του με τίτλο "Letter To The Free" που είναι το soundtrack της ταινίας 13th

Common - Letter To The Free ft. Bilal

Με αυτή του την κατάκτηση κάνει ένα βήμα πιο κοντά, στην ολοκλήρωση του grand-slam. Του λείπει μόνο το βραβείο Tony για να γίνει ο 13ος διασκεδαστής που θα επιτύχει το E.G.O.T. (Emmy Grammy Oscar Tony). Του ευχόμαστε να το κατακτήσει και αυτό το συντομότερο.

“I want to thank God first and foremost,” Common said to Deadline. “Any time I get a chance to work with Ava DuVernay it leads to something positive, something strong.” Common

