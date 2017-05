Battle Of The Year Balkans (Θεσσαλονίκη) + Διαγωνισμός

Το Battle of The Year Balkans γιορτάζει 15 χρόνια ζωής στην Ελλάδα! Το 2ήμερο φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) χωρητικότητας 1200 θεατών.

Το Σάββατο 06 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο ομαδικός διαγωνισμός breakdance για την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας των Βαλκανίων η οποία θα μας εκπροσωπήσει στο παγκόσμιο διαγωνισμό στη Γερμανία. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και ο ομαδικός διαγωνισμός για παιδιά μέχρι 15 ετών αλλά και σόλο διαγωνισμοί για να αναδείξουμε αντίστοιχα το καλύτερο αγόρι (b-boy) και κορίτσι (b-girl).

Τέλος, για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί baby battle για ηλικίες μέχρι 12 ετών. Με αφορμή τον εορτασμό των 15 χρόνων του Battle Of The Year Balkans, το Φεστιβάλ μας σε συνεργασία με την Red bull εξασφάλισε ένα μοναδικό δώρο για τους χορευτές της Ελληνικής σκηνής. O νικητής του σόλο διαγωνισμού του The Undisputed Battle Of The year Balkans που θα εκπροσωπήσει τα Βαλκάνια στα τελικά της Γερμανίας κερδίζει παράλληλα και το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Red Bull BC ONE - Last Chance Cypher στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Η φετινή κριτική επιτροπή αποτελείται από ονόματα παγκόσμιας εμβέλειας. Από Γερμανία ο Swift Rock από την φημισμένη ομάδα των Battle Squad επισκέπτεται την χώρα μας με την υποστήριξη του Γερμανικού Ινστιτούτου καθώς και ο Γερμανός Airdit από τους TNT . O B.Boy Lamine από την Γαλλία από τους παγκόσμιους πρωταθλητές Vagabonds θα είναι ο τρίτος κριτής του διαγωνισμού.

Η λίστα των φετινών καλεσμένων χορευτών μεγαλώνει ακόμη περισσότερο με τον παγκοσμίου φήμης χορευτή Rayboom από Γερμανία και την Γαλλίδα Deydey από Zamunda Crew οι οποίοι θα είναι βασική κριτές του πανελληνίου πρωταθλήματος Streetdance χορογραφίας με τίτλο Bounce Streetdance Contest που ακολουθεί στον ίδιο χώρο την επόμενη μέρα. Στους ατσάλινους τροχούς θα βρίσκονται οι D.J.’s Kid Stretch, Amazeme, Just A Kid και RawKuts ενώ παρουσιαστές είναι ο Τzony Terra (Warriorz) / Perin (Nasa Funk) για το Battle Of The Year και η Jo για το Bounce. Να τονίσουμε ότι εκτός από το 2ημερο Φεστιβάλ θα υπάρξουν σεμινάρια χορού, warm up/after parties και market area.

Περισσότερες πληροφορίες στο BattleOfTheYear.gr & Bounce.com.gr.

BATTLE OF THE YEAR JUDGES:

SWIFT ROCK (BATTLE SQUAD /GERMANY) LAMINE (VAGABONDS / FRANCE) AIRDIT (TNT / GERMANY)

EXTRA BREAKING BATTLES:

BOTY KIDS JUNIOR CREW CHOREOGRAPHY CONTEST BBOY BATTLE 1 VS 1 BGIRL BATTLE 1 VS 1 BABY BATTLE 1 VS 1

ON THE WHEELS OF STEEL:

DJ KID STRETCH (Greece) DJ AMAZEME (Greece) DJ JUST A KID (Germany) DJ RAWKUTS (Greece)

HOSTED BY:

TZONY TERRA (WARRIORZ – GREECE) PERIN (NASA FUNK – GREECE) JO (GREECE)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Battle Of The Year Balkans 2017

Ημερομηνία: Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Χώρος: Αίθουσα Τελετών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση : Εγνατία Οδός (Απέναντι από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης)

Έναρξη : 13:00

Είσοδος: 15€

Παράλληλες Εκδηλώσεις

BOUNCE Street Dance Contest 2017

Ημερομηνία: Κυριακή 7 Μαΐου 2017

Χώρος: Αίθουσα Τελετών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση : Εγνατία Οδός (Απέναντι από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης)

Έναρξη : 15:00

Είσοδος: 15€

Dj’s: JUST A KID (GERMANY) - AMAZEME (GREECE)

Host: JO (GREECE)

Judges : DEYDEY (FRANCE), RAYBOOM (GERMANY), LAMINE (FRANCE)

ALL STYLE BATTLE 2 VS 2:

Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

Χώρος: Eightball Club

Διεύθυνση : Πίνδου 1

Έναρξη : 21:00

Είσοδος: 6€ με αναψυκτικό ή μπύρα.

Dj’s: JUST A KID (GERMANY) - AMAZEME (GREECE)

Host: Bboy Saspens

Judges : DEYDEY (FRANCE), RAYBOOM (GERMANY), LAMINE (FRANCE).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο από της 20:30.

HIPHOP WORKSHOP WITH RAYBOOM (GERMANY)

Ημερομηνία: 06/5/2017 Χώρος: PRO DANCERS STUDIO

Διεύθυνση: Καθολικών 2 – Περιοχή Βαλαωρίτου

Επικοινωνία: 2310518297

Έναρξη: 12:30 - 14:00

Επικοινωνία

B.O.T.Y. Balkans Headoffice

Aristeidou Apostolos

P.P.Germanou 6

54622

Thessaloniki/Greece

Phone/Fax:+302310543858

Mobile:+306945301825

