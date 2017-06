Battle Of The Best Armenistis 2017 (29,30 Ιουν. & 1,2 Ιουλ.)

Battle Of The Best Armenistis 2017

Summer Street Dance Festival

Το Battle Of The Best γιορτάζει 13 χρόνια ζωής. Με έδρα την Θεσσαλονίκη, κάθε χρόνο βραβεύει τους καλύτερους χορευτές StreetDance και τους δίνει την μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψουν στο εξωτερικό εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Πέρα του διαγωνιστικού προφίλ, το Battle Of The Best είναι πάνω από όλα μία γιορτή όπου όλοι οι επισκέπτες και συμμετέχοντες έρχονται για να εκφράσουν την θετική τους ενέργεια και δημιουργικότητα. Με αφορμή τον εορτασμό των 13 χρόνων, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα διοργανωθεί το "Καλοκαιρινό" Battle Of The Best 2017 στο άρτια οργανωμένο camping του Αρμενιστή (Χαλκιδική).

Η τοποθεσία και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του camping Αρμενιστής στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, αποτελούν εγγύηση για όλους τους χορευτές και λάτρεις του Street Dance για ένα μοναδικό τετραήμερο στις 29,30 Ιουνίου & 1,2 Ιουλίου που θα τους μείνει αξέχαστο.

Το Summer StreetDance Festival "Battle of The Best Armenistis" θα περιλαμβάνει κορυφαίους κριτές από το εξωτερικό, σεμινάρια χορού, special χορευτικά shows, Battles, Parties και πολλές εκπλήξεις.

International Guests: Niki Tsapos (Sweden), Jun Quemado (USA), Paradox (Netherlands), Gunnar (Germany).

National Guests: Serenity (MotherFunkerz), Bimboy (House Of Drama), Saspens (Black Out), TSafkopoulos (MotherFunkerz), Maria Fillipidou (Slap Weh Unity), Matthew (Loonabeats), Kalantidis (Extravadance), Fuerza Negra (Funky Habbits), Magda Kaftantzi (Fya Vibz), Mike P (Beast Mode), Zineta (Extravadance), Sitzi (Art One), Claire (ProDancers Studio ), Marilena (Make Your Move), Natasa (MotherFunkerz), Manto (Loonabeats), Melany (Loonabeats), Nikos Kanelis (MotherFunkerz), Varon (Symmetric Union).

Special Shows: Volcanoz Cheerleaders, Beast.More, Twerk Sum, House Of Drama, Symmetric Union, Lil Monsters, Hooligang, Slap Weh Unity, Dada Dolls, Limitless, Overthose, Gully Sirens, K.D.C. ,The Ladies, The Papercity, Junglers, FlashBlack, Motherfunkerz, Beast Mode, The Coven,The Manzins, Ministry.

Μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στην επίσημη ιστοσελίδα BOTB και να κλείσετε θέση για τα σεμινάρια.

Για την διαμονή σας επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα του camping Armenistis

Χορηγοί: Redbull, Atnthrax Machines, Explosivo Travel Agency, Ghettoblaster.gr, Σουηδική Πρεσβεία Ελλάδος

Χορηγοί Επικοινωνίας: Plus Radio 102,6, Beater.gr, hiphop.gr, Streetdance.gr, ghettoblaster.gr