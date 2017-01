Ανταπόκριση από το Battle of the Best Thessaloniki 2016

Λίγο πριν ανοίξει η αυλαία για το Battle of the Best Athens 2017 (Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στο Αεριοφυλάκιο 1- Αμφιθέατρο, Τεχνόπολη), το hiphop.gr βρέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για το Battle of the Best Thessaloniki 2016 που ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, για την 12 συνεχόμενη χρονιά του!

Αυτό που κέρδισε τους θεατές, ήταν το πλούσιο θέαμα από όλους τους χορευτές, με τις φιγούρες τους. To style, τα χαμόγελα και ο σεβασμός υπήρχαν παντού στον χώρο εξάλλου η αντιπαλότητα στους χορευτές υπάρχει μόνο τις ώρες που διαγωνίζονται.

Οι νικητές κάθε κατηγορίας:

Lucky Look & Ardi (Greece) Νικητές του 2 vs 2 World Bboy Classic Balkan Qualifier breaking Battle.

The Next Crew (Bulgaria) Νικητές του 2 VS 2 Junior Breaking Battle

Real Black (Greece) Νικητές του 5 VS 5 All Style Battle

I.F.R.G. (Thessaloniki), ArtOne (Thessaloniki), Black Out (Thessaloniki) Νικητές του StreetDance Theater Awards Winners

Battle Of The Best Thessaloniki 2016 Highlights

Playlist

Περισσότερες φωτογραφίες εδώ και εδώ