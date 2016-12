Battle of the Best Thessaloniki 2016

Τοποθεσία: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου με παραλία.

Έναρξη Φεστιβάλ: 13:00

Είσοδος: 15€

Το Streetdance Festival Battle Of The Best Thessaloniki 2016 συνεχίζει ακάθεκτο για 12 συνεχόμενη χρονιά! Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης όπου οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του θεάτρου αποτελούν εγγύηση για ένα θέαμα υψηλού επιπέδου.

Το φετινό φεστιβάλ δίνει βαρύτητα στην ελεύθερη έκφραση και στον πειραματισμό εισάγοντας το Street Dance Theater Awards 2016. Προσκαλούμε τους καλλιτεχνικά ανήσυχους χορευτές / χορογράφους να πειραματιστούν και να παρουσιάσουν Street Dance Χοροθέατρα χωρίς κανόνες και περιορισμούς αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι χορός είναι πάνω απ’ όλα τέχνη. Χορευτές / χορογράφοι διεθνούς φήμης θα αποτελούν την κριτική επιτροπή που θα διαλέξει και θα απονέμει τα 3 τιμητικά βραβεία Street Dance Theater Awards 2016.

Το φεστιβάλ στο τομέα των breakdance battles φιλοξενεί τον επίσημο παγκόσμιο προκριματικό World Bboy Classic 2 vs 2 qualifier όπου οι νικητές θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στα τελικά στην Ολλανδία. Για τους μικρούς μας φίλους θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός breakdance 2 VS 2 μέχρι 12 ετών και το Φεστιβάλ θα τελειώσει με το 5 vs 5 All Style Battle όπου μπορούν να συμμετάσχουν χορευτές όλων των Street Styles. Στους νικητές θα δοθούν χρηματικά έπαθλα και δωροεπιταγές συνολικής αξίας 3000€!

Επίσημοι καλεσμένοι από εξωτερικό οι οποίοι θα είναι και κριτές των χορευτικών battles είναι ο Lilou από Γαλλία ο οποίος έχει κατακτήσει σαν σόλο χορευτής όλους τους σημαντικούς παγκόσμιους διαγωνισμούς και είναι μέλος των Redbull BC One All Stars. Η Princess Madoki από Γαλλία, θεωρείται από τις καλύτερες χορεύτριες παγκοσμίως στο χορό Waacking.

Θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστό event την προηγούμενη μέρα Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στο Club Division όπου θα πραγματοποιηθεί Waacking Battle 1 vs 1 με την ίδια κριτή. Από την Ιταλία η Margherita Vasseli είναι βασικός κριτής του παγκόσμιου Hiphop International. Από την Νέα Υόρκη ο Eric Negron θεωρείται από τους πιο ταλαντούχους freestyle χορευτές δεύτερης γενιάς ενώ έχει συμμετάσχει στις περιοδείες της Beyonce, JLo, Missy Elliot, Chris Brown, Nas. Ως βασικό κριτή του Street Dance Theater Awards θα έχουμε την Γαλλίδα χορογράφο Sophie Bulbulyan, εμπνευστή του The Underwater Heart of The Mediterranean project ενώ ήταν και μία από τους βασικούς χορογράφους της πρώτης παγκοσμίως υποβρύχιας χορευτικής παράστασης με τίτλο Drops of Breath.

Στους ατσάλινους τροχούς του φεστιβάλ θα βρίσκονται τρεις από τους top battles dj’s από Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα Dj Kid Stretch, Dj Amazeme & Dj RawKuts. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι ο εκρηκτικός Tzony Terra από Warriorz, o George Perin από τους Nasa Funk και η Jo από το Bounce / HHI.

Side Events:

AACKING BATTLE 1 VS 1 / WARM UP PARTY

Date: 09/12/2016

Venue: Division Club

Adress: Katouni 30 , Ladadika , Thessaloniki

Starts: 20:30

Entrance: 6€ (Including Beer)

Judges: Princess Madoki (France)

LILOU (REDBULL BC ONE ALL STARS– FRANCE) BREAKING WORKSHOP

Date: 09/12/2016

Venue: Academy Of Dance

Adress : Valaoritou 7, Thessaloniki

Workshops Starts: 19:00 – 20:30

For registration and prices contact : 2311208796, 6947441941

PRINCESS MADOKI (FRANCE) WAACKING WORKSHOP

Date: 10/12/2016

Venue: Pro Dancers Studio

Adress: Katholikon 2, Thessaloniki.

Workshops Starts: 12:30 – 14:00.

For registration and prices contact: 2310518297 – 6980994484

H.H.I. RULES & REGULATIONS WORKSHOP BY FLYMEG (ITALY)

Date: 11/12/2016

Venue: Egnatia Palace

Adress: Egnatias 61, Thessaloniki.

Workshops Starts: 11:00 – 20:00.

For registration and prices contact: 2310543858 – 6945301825

ERIC NEGRON (USA) HIPHOP & HOUSE WORKSHOP

Date: 11/12/2016

Venue: GYMNASIUM ELIXIR ΝΤΕΠΩ

Adress: Λασκαράτου 15 & Κιμ.Βόγα 99, Ντεπώ, Θεσσαλονίκη.

Workshops Starts: 17:00 – 20:00.

For registration and prices contact: 6940405330(Aθήνα) / 6978406732 (Θεσσαλονίκη)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ / ΧΟΡΗΓΟΙ:

REDBULL, ANTHRAX MACHINES, EXPLOSIVO TRAVEL AGENCY, SEVEN SPOTS.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

MAD TV, MAD RADIO, 1055 ROCK, SPORTY, ZOUGLA.GR, COREMAG.GR, HIPHOP.GR, Fishbone Radio, THESPOT.GR, STREETDANCE.GR,THESSALONIKICITYGUIDE.GR, DANCETHEATER.GR, I-JUKEBOX.GR, PARALLAXIMAG.GR

BATTLE OF THE YEAR BALKANS HEADOFFICE

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 6

54622,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ/FAX:2310543858

EMAIL: GREECEBOOKINGS@YAHOO.COM

Ακούστε την ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσαν στην εκπομπή "Αντίδοτο", με τον Ράφη στο www.FishboneRadio.com, η οργάνωση και τα στελέχη του Battle of the Best: M.C. SEF (Warriorz), B.Boy SaSpens, B.Girl Μαντώ και D.J. AmazeMe:

https://www.mixcloud.com/fishbone_radio/antidoto-by-rafi-s4-2016-11-8/