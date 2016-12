O Alex Zoltan μας μιλάει για το "The Grand Finale" του THHF

Το hiphop.gr συναντήθηκε με τον Alex Zoltan και του έκανε μερικές ερωτήσεις για το "The Grand Finale" του Thessaloniki Hip-Hop Festival.

Alex, τι είναι το Thessaloniki Hip-Hop Festival, πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε 14 χρόνια;

Η ιδέα του THHF γεννήθηκε ουσιαστικά το 2002 στο πρώτο φεστιβάλ που διοργανώσαμε ως Zoltan Tribe, σε ένα επικό live στην Ξάνθη με FF.C, Ανάφλεξη, Βορ.Ας, Warriorz, Νόησις κ.α., το prequel του θεσμού αν θες. Μια παρέα 20χρονων φοιτητών λοιπόν, ψάχνοντας να βρει τον εαυτό της (και δικαιολογίες να μην πηγαίνει στη σχολή) αποφάσισε να βγάλει την τελματωμένη τότε Ελληνική Hip Hop σκηνή από τη νωθρότητά της βάζοντας σκοπό ζωής να κάνει πραγματικότητα τα πιο γαμάτα live, με μοναδικό γνώμονα “να διοργανώσουμε αυτά που θέλαμε εμείς οι ίδιοι να δούμε”. Αυτό το πράγμα από την πρώτη στιγμή βρήκε απήχηση, από τον true school τότε πυρήνα της Β.Ελλάδας (Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα-Καβάλα-Δράμα-Σέρρες-Κιλκίς-Κατερίνη-Ξάνθη κτλ), και βήμα-βήμα, χρονιά με τη χρονιά το THHF μεγάλωνε πρώτα από όλα σε ποιότητα και ύστερα σε ποσότητα. 15 χρόνια μετά, το πλαίσιο έχει αλλάξει, τότε το ξεκινήσαμε γιατί δεν υπήρχε άλλο φεστιβάλ, πλέον υπάρχουν πολλές και ελπιδοφόρες προσπάθειες (Rap Monsters – RIP KILLAH P, River Flow, Smile Hip Hop Festival, Ruck’n’Roll, Street Mode, SAF κτλ) που περιλαμβάνουν το Rap λιγότερο ή περισσότερο στο πρόγραμμά τους. Άσε και ότι δεν έχουν μείνει και πολλά “που θέλουμε εμείς οι ίδιοι να δούμε”, τα κάναμε όλα και ό,τι έμεινε θα γίνει φέτος. Έτσι αποφασίσαμε με το THHF 2016 να κλείσουμε τον κύκλο του Hip Hop Festival, με την ευχή να μιμηθούν ή ακόμα και να αντιγράψουν άλλες πρωτοβουλίες το έργο μας, θεωρώντας ότι προσφέραμε ψυχή τε και σώματι στην Κουλτούρα και από άλλη σκοπιά πλέον να δώσουμε στην Hip Hop κοινότητα άλλα πράγματα που έχει περισσότερο ίσως ανάγκη. Αυτά δεν είναι βέβαια της ώρας, προς το παρόν είμαστε στον πυρετό της προετοιμασίας μιας και θέλουμε η τελευταία έκδοση να είναι σε όλα τα επίπεδα ένα Grand Finale!

Τι πρεσβεύει και τι επιδιώκει;

Το THHF ήταν πάντα ένα αμιγώς Hip Hop Festival. Και τι σημαίνει αυτός ο προσδιορισμός; Θα σου φέρω ένα παράδειγμα, τη διαφορά ενός DJ με έναν Hip Hop DJ. Ένας DJ θα έχει σκυμμένο το κεφάλι και θα παίξει τα χιτάκια, ενώ ένας Hip Hop DJ θα σε κάνει να κουνηθείς με ήχους που ίσως δεν έχεις ακούσει ποτέ, θα σε πάει από εδώ, θα σε πάει από εκεί αλλά πάντα θα έχει τα μάτια του καρφωμένα πάνω σου μέχρι να λιποθυμήσεις από το χορό, αφού θα έχει λιώσει τις προηγούμενες μέρες στο digging προκειμένου να φέρει εις πέρας αυτό το ρόλο. Κάπως έτσι είναι και το πνεύμα του THHF, αντίθετα από το πνεύμα της εποχής και τη ροπή της χώρας προς το καθιερωμένο (Scorpions – James – ολέ ολέ), πάντα θέλαμε να τσιγκλίσουμε το κοινό, να μπλέξουμε φάσεις, καταστάσεις και ήχους με γνώμονα την θετική συνύπαρξη και βέβαια την ψυχαγωγία, χωρίς αυτή όμως να χάνει το μήνυμά της. Party for your right to fight, όπως είχαν θέσει όμορφα οι Beastie Boys. Αυτό ήταν πάντα το Hip Hop για εμάς. Ακούω που γκρινιάζουν κάποιοι που παίζουν οι Yonka Mayonka στο φετινό THHF, ενώ στο πρώτο φεστιβάλ το ’03 είχαμε στο ίδιο πρόγραμμα τους FF.C και τον Υποχθόνιο (!). Σε ένα THHF θα σου παρουσιάσουμε όλο το γαμημένο φάσμα, όλες τις πτυχές στο ίδιο γαμημένο stage, για την ίδια γαμημένη ώρα. Όταν γυρίσεις σπίτι σου, κρατάς ό,τι θες και άσχετα από τα συμπεράσματα που θα βγάλεις, η δικιά μας αποστολή, είναι γυρίσεις με χαμόγελο.

Τι κοιτάς να έχουν οι καλλιτέχνες που καλείς;

Σε πρώτο επίπεδο παρουσιάζουμε καλλιτέχνες που ήταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ενεργοί τη χρονιά που πέρασαν. Μια καλή κυκλοφορία, μια επιστροφή, μια πρώτη αλλά υποσχόμενη δουλειά κτλ. Πάντα μπλέκαμε το παλιό με το καινούργιο, το σοβαρό με το χιουμοριστικό, το πολεμοχαρές με το αγαπησιάρικο, τέτοια πράγματα. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, σε δεύτερο επίπεδο έχουμε πάντα στο μυαλό μας τη ροή του προγράμματος και συγκεκριμένα ένος Hip Hop Show που έχει αρχή, μέση και τέλος – αυτοί που έρχονται θέλουν να περάσουν καλά, να τα σπάσουνε, να εκτονωθούνε αλλά και να δούνε πράγματα που δεν έχουνε ξαναδεί. Μετά υπάρχουνε και άλλα κριτήρια, και πολύ ψάξιμο πίσω από αυτά, αλλά αυτά είναι τα “μυστικά συστατικά”, ας κρατήσουμε και κάτι για εμάς. Πάντως αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι είναι σαν να σκηνοθετούμε μια ταινία κάθε χρόνο. Το κοινό πάντα περιμένει με αγωνία το “Line-Up” το οποίο από μόνο του δεν λέει κάτι, δεν μπορείς να κρίνεις μια ταινία από το casting αν δεν την έχεις δει. Πόσες φορές έχουμε δει παραδείγματα καταπληκτικοί ηθοποιοί να παίζουνε σε μούφα ταινίες. Αντίστοιχα, αυτό που μετράει για εμάς είναι η συνολική εμπειρία ενός φεστιβάλ, και όποιος έχει έρθει σε THHF καταλαβαίνει τι εννοώ. Είναι μεγάλη μας χαρά που ο κόσμος μας εμπιστεύτηκε και μας στήριξε, δινοντάς μας έτσι την ελευθερία να φτιάχνουμε ολόενα και ομορφότερες παραγωγές.

Και τέλος, τι να περιμένουμε πως θα δούμε φέτος;

Το THHF με τη φετινή διοργάνωση, κλείνει έναν κύκλο 15 χρόνων και έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο μας το μεγαλύτερο σε διάρκεια πρόγραμμα έως τώρα! Οι καλλιτέχνες που έχουν πολύ προσεκτικά επιλεχθεί να φέρουν εις πέρας αυτή την αποστολή, ετοιμάζονται να μας προσφέρουν την καλύτερη εμπειρία με έναν Ηip Ηop μαραθώνιο που θα αποχαιρετήσει, με τον καλύτερο τρόπο τον θεσμό. Aπό το εξωτερικό έχουμε τον Kingpin από το Λονδίνο (δισκάρα τσεκάρετε το Art of Survival) και την Pe4enkata από τη Βουλγαρία, παγκόσμια πρωταθλήτρια Beatbox, που κάνει καταπληκτικό show. Από εκεί και πέρα έρχονται οι Razastarr με νέο δίσκο, ΦΒΣ, 12ος, Θύτης, Νέγρος Του Μοριά, Above The Hood, Twinsanity, Chemical B, Φιλοκτήτης, Zoro & Buzz, Afezz, YM, Raem, Rascal Bronx, Mas ID και φυσικά οι εκπλήξεις θα διαδέχονται η μια την άλλη καθόλη τη διάρκεια της βραδιάς! Hosts της βραδιάς ο Sifu VERSUS και DJ D-Mice με τον Marco Bartoli να διευθύνει το Final Combat του MC Battle. Το αναλυτικό πρόγραμμα και τις παράλληλες δράσεις μπορείτε να τις δείτε στο THHF.gr. Peace, Over and Out.

